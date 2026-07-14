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Samsung Electronics dément les informations selon lesquelles il envisagerait une cotation aux États-Unis
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 11:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des commentaires sur Samsung)

Samsung Electronics 005930.KS a démenti mardi une information selon laquelle la société en serait aux premières étapes d'une éventuelle émission aux États-Unis d'American Depositary Receipts (ADR).

“Samsung Electronics n'étudie pas la possibilité d'émettre des American Depositary Receipts”, a déclaré un porte-parole de Samsung dans un communiqué.

Mardi, Bloomberg News a rapporté que Samsung avait mené des discussions préliminaires avec des banques, mais n’avait pas encore pris de décision quant à la poursuite du projet, citant des sources proches du dossier, tout en ajoutant que ces discussions pourraient ne pas déboucher sur une cotation.

Le fabricant sud-coréen de puces électroniques avait déjà étudié la possibilité d’une offre d’ADR avant de finalement y renoncer, mais la cotation réussie de SK Hynix 000660.KS aux États-Unis a donné à Samsung une nouvelle motivation pour réexaminer cette idée, selon le rapport.

La semaine dernière, son concurrent SK Hynix a fixé le prix de ses ADR à 149 dollars chacun, levant ainsi environ 26,5 milliards de dollars lors de la plus importante introduction en bourse jamais réalisée aux États-Unis par une entreprise étrangère.

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