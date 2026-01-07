 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Samsung Elec prévoit une hausse de 208 % de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, dépassant ainsi les attentes
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 23:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics 005930.KS a prévu jeudi un bond de 208% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant les estimations des analystes, alors que l'insuffisance de l'offre et l'augmentation de la demande liée à l'intelligence artificielle ont fait grimper les prix des puces mémoires conventionnelles.

Le plus grand fabricant de puces mémoire du monde a estimé un bénéfice d'exploitation de 20 billions de wons (13 ,82 milliards de dollars) pour la période octobre-décembre, contre une estimation LSEG SmartEstimate de 18 billions de wons, selon un dépôt réglementaire.

(1 $ = 1 446,9800 wons)

Valeurs associées

NVIDIA
189,1400 USD NASDAQ +1,01%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank