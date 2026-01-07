Samsung Elec prévoit une hausse de 208 % de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, dépassant ainsi les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics 005930.KS a prévu jeudi un bond de 208% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant les estimations des analystes, alors que l'insuffisance de l'offre et l'augmentation de la demande liée à l'intelligence artificielle ont fait grimper les prix des puces mémoires conventionnelles.

Le plus grand fabricant de puces mémoire du monde a estimé un bénéfice d'exploitation de 20 billions de wons (13 ,82 milliards de dollars) pour la période octobre-décembre, contre une estimation LSEG SmartEstimate de 18 billions de wons, selon un dépôt réglementaire.

(1 $ = 1 446,9800 wons)