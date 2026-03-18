Samsung Elec et AMD signent un protocole d'accord sur les mémoires d'IA et envisagent un partenariat avec les fonderies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics 005930.KS et Advanced Micro Devices (AMD) AMD.O ont signé un protocole d'accord pour étendre leur partenariat stratégique sur la fourniture de puces de mémoire pour l'infrastructure d'intelligence artificielle, ont déclaré les entreprises mercredi.

L'accord portera sur la fourniture de la mémoire à large bande passante de nouvelle génération de Samsung (HBM4) pour les prochains accélérateurs d'intelligence artificielle Instinct MI455X d'AMD, ainsi que sur la mémoire DDR5 optimisée pour les processeurs EPYC de sixième génération d'AMD, ont-elles déclaré dans un communiqué.

Les entreprises discuteront également des possibilités de partenariat de fonderie, dans le cadre duquel Samsung pourrait fournir des services de fabrication de puces sous contrat pour les produits AMD de la prochaine génération.

Dans le cadre de cet accord, Samsung se positionnera comme un fournisseur clé de HBM4 pour la prochaine génération de GPU AI d'AMD. L'entreprise sud-coréenne a déjà été un fournisseur principal de HBM pour AMD, en fournissant des puces HBM3E utilisées dans les accélérateurs MI350X et MI355X d'AMD.

Cet accord intervient au cours de la semaine de la conférence annuelle des développeurs de Nvidia GTC , où le directeur général Jensen Huang a annoncé lundi un partenariat de fonderie avec l'entreprise coréenne et a fait l'éloge de ses puces HBM4.

Ce rapprochement met en lumière une course plus large entre les fabricants de puces mondiaux pour conclure des partenariats d'approvisionnement à long terme pour les mémoires avancées, alors que la demande liée à l'IA remodèle l'industrie des semi-conducteurs et resserre l'offre de puces HBM.

Le mois dernier, AMD a déclaré avoir accepté de vendre à Meta Platforms META.O des puces d'IA d'une valeur maximale de 60 milliards de dollars sur cinq ans, un accord qui permet au propriétaire de Facebook d'acheter jusqu'à 10 % des puces. AMD a signé un accord similaire avec OpenAI l'année dernière .

Samsung, le plus grand fabricant de puces mémoire au monde, a cherché à réduire l'écart avec ses rivaux dans le segment HBM, qui connaît une croissance rapide. Selon Counterpoint, Samsung détient environ 22 % du marché mondial de la mémoire HBM, contre 57 % pour le leader SK Hynix 000660.KS .