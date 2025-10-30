Samsung augmente sa production de puces avancées après que les ventes de puces mémoire ont atteint un niveau record

Le bénéfice des puces au troisième trimestre augmente de 80 % et atteint son niveau le plus élevé depuis plus de trois ans

Les dernières puces HBM sont destinées à "tous" les clients, ce qui suggère un approvisionnement de Nvidia

La pénurie de puces devrait persister l'année prochaine, selon Samsung

Les actions de Samsung augmentent de 5,3 %

Samsung Electronics 005930.KS s'attend à ce que la demande de puces mémoire pour le développement de l'infrastructure mondiale de l'IA dépasse largement l'offre de l'entreprise, et a déclaré jeudi qu'elle se concentrera sur la production de masse de ses puces les plus avancées pour capitaliser sur le boom.

Samsung a affiché jeudi un chiffre d'affaires trimestriel record pour son activité clé de puces mémoire, un revirement impressionnant après des performances décevantes au cours des derniers trimestres, alors qu'il s'efforçait de rattraper ses concurrents dans la course aux puces d'intelligence artificielle.

Le premier fabricant mondial de puces mémoire a déclaré qu'il prévoyait d'augmenter considérablement la production de puces mémoire à large bande passante (HBM), un élément clé des puces d'intelligence artificielle, et d'augmenter fortement les dépenses d'investissement l'année prochaine pour répondre à la demande croissante.

"On s'attend à ce que la demande des clients pour l'année prochaine dépasse notre offre, même en tenant compte de notre plan d'investissement et d'expansion des capacités", a déclaré Kim Jaejune, un cadre de Samsung spécialisé dans les puces mémoire, aux analystes lors de l'appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

Il a ajouté que la demande de puces mémoire serait "beaucoup plus forte et plus rapide que d'habitude", ce qui accélérerait les augmentations de prix.

Les actions de Samsung ont augmenté de 5,3 % après la publication des résultats, dépassant le gain de 0,9 % de l'indice de référence KOSPI .KS11 .

LA PÉNURIE DE PUCES DEVRAIT PERSISTER

Les commentaires optimistes de Samsung font écho aux perspectives solides de son rival SK Hynix 000660.KS , qui a déclaré mercredi qu'il s'attendait à un "super cycle" prolongé pour les puces, stimulé par le boom de l'IA, car il avait déjà vendu toutes ses puces pour l'année prochaine.

Ce revirement reflète le boom inattendu des prix des puces conventionnelles, l'offre étant restreinte par le passage de l'industrie à la production de puces IA avancées, alors que la demande augmente pour les centres de données.

Kim a déclaré que ce changement limitait l'offre de mémoire pour les téléphones mobiles et les ordinateurs personnels "et que les limitations de l'offre devraient persister l'année prochaine."

Le secteur des puces de Samsung, sa principale vache à lait, a enregistré un bénéfice d'exploitation de 7 billions de wons (4,92 milliards de dollars) au troisième trimestre, soit une hausse de 80 % par rapport à l'année précédente. Son activité de puces mémoire a enregistré un chiffre d'affaires record de 26,7 billions de wons, contre 22,3 billions de wons l'année précédente.

Les puces HBM3E de la génération actuelle sont vendues à "tous les clients concernés", a déclaré Samsung, ce qui suggère qu'il a rejoint ses rivaux tels que SK Hynix pour fournir les dernières puces HBM3E à 12 couches au leader des puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O .

"En prévision du quatrième trimestre, la croissance rapide de l'industrie de l'intelligence artificielle devrait ouvrir de nouvelles opportunités de marché", a déclaré Samsung.

Les géants de la technologie, dont OpenAI, ont annoncé ces derniers mois des plans de plusieurs milliards de dollars pour investir dans l'infrastructure de l'IA malgré l'incertitude quant aux rendements sur investissement, ce qui a amené les investisseurs à se demander si le boom de l'IA n'était pas la prochaine grande bulle.

Samsung a mis du temps à tirer parti de l'explosion de la demande de puces d'IA qui a profité à ses rivaux comme SK Hynix, un fournisseur clé de puces mémoire pour Nvidia, mais le récent boom des ventes de puces de base a été une aubaine pour le géant technologique sud-coréen qui fabrique également des smartphones, des téléviseurs, des appareils électroménagers et des écrans plats.

Les investisseurs attendent des signes indiquant que Samsung réduit l'écart avec SK Hynix avec les puces HBM4 de nouvelle génération.

Samsung a déclaré que ses échantillons HBM4 sont en cours d'expédition à des clients clés et qu'elle se concentrera sur la production de masse de produits HBM4 l'année prochaine, en pariant sur l'augmentation de la demande.

Samsung a déjà trouvé des clients pour son plan de production de bits HBM "considérablement élargi" pour 2026 à partir de cette année, a déclaré Kim.

"Toutefois, comme les demandes de clients supplémentaires continuent d'affluer, nous examinons en interne la possibilité d'une nouvelle augmentation de la capacité", a-t-il déclaré.

Samsung a enregistré un bénéfice d'exploitation de 12,2 billions de wons pour la période de juillet à septembre, ce qui correspond à son estimation de 12,1 billions de wons. (1 $ = 1 421,4800 won)