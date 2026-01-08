 Aller au contenu principal
Samsung anticipe une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T4
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 07:56

Le logo Samsung sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris

Samsung Electronics a déclaré jeudi ‍prévoir que son bénéfice s'établisse à un niveau record au ‌quatrième trimestre, alors que l'offre restreinte et la forte augmentation ​de la demande en lien ⁠avec l'intelligence artificielle (IA) ont fait grimper les prix des ⁠puces ‍mémoires conventionnelles.

Le premier fabricant ⁠mondial de puces et smartphones a estimé dans un communiqué que ​son bénéfice d'exploitation sur la période octobre-décembre s'établira à 20.000 ⁠milliards de wons (11,83 milliards ​d'euros), contre un consensus de ​18.000 ​milliards de wons selon des données ​LSEG.

Le groupe ⁠sud-coréen s'attend à une hausse de son chiffre d'affaires de 23%, à 93.000 milliards de ‌wons, par rapport à l'année précédente.

Des résultats définitifs et détaillés sont attendus le 29 janvier.

(Heekyong Yang et Joyce Lee; version française ‌Camille Raynaud)

