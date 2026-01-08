Samsung anticipe une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T4

Samsung Electronics

005930.KS a déclaré jeudi prévoir que son bénéfice s'établisse à un niveau record au quatrième trimestre, alors que l'offre restreinte et la forte augmentation de la demande en lien avec l'intelligence artificielle (IA) ont fait grimper les prix des puces mémoires conventionnelles.

Le premier fabricant mondial de puces et smartphones a estimé dans un communiqué que son bénéfice d'exploitation sur la période octobre-décembre s'établira à 20.000 milliards de wons (11,83 milliards d'euros), contre un consensus de 18.000 milliards de wons selon des données LSEG.

Le groupe sud-coréen s'attend à une hausse de son chiffre d'affaires de 23%, à 93.000 milliards de wons, par rapport à l'année précédente.

Des résultats définitifs et détaillés sont attendus le 29 janvier.

(Heekyong Yang et Joyce Lee; version française Camille Raynaud)