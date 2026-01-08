 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Samsung anticipe une hausse record de son bénéfice d'exploitation au T4
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 00:14

Samsung Electronics

005930.KS a déclaré jeudi prévoir que son bénéfice s'établisse à un niveau record au quatrième trimestre, alors que l'offre restreinte et la forte augmentation de la demande en lien avec l'intelligence artificielle (IA) ont fait grimper les prix des puces mémoires conventionnelles.

Le premier fabricant mondial de puces et smartphones a estimé dans un communiqué que son bénéfice d'exploitation sur la période octobre-décembre s'établira à 20.000 milliards de wons (11,83 milliards d'euros), contre un consensus de 18.000 milliards de wons selon des données LSEG.

Le groupe sud-coréen s'attend à une hausse de son chiffre d'affaires de 23%, à 93.000 milliards de wons, par rapport à l'année précédente.

Des résultats définitifs et détaillés sont attendus le 29 janvier.

(Heekyong Yang et Joyce Lee; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

NVIDIA
189,1100 USD NASDAQ +1,00%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank