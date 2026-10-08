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Etats-Unis : les responsables de la Fed divisés sur la justification de la hausse des taux
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 07:19

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Le bâtiment du Conseil de la Réserve fédérale à Washington

Le bâtiment du Conseil de la Réserve fédérale à Washington

Les responsables de ‌la Réserve fédérale (Fed) ont divergé le mois dernier sur le ​raisonnement justifiant de relever les taux d'intérêt, certains d'entre eux notant la nécessité de contrer le choc énergétique tandis que d'autres, plus ​conservateurs, ayant dit avant tout vouloir lutter contre l'inflation.

D'après le compte-rendu publié mercredi de ​la réunion des 15-16 septembre ⁠de la Fed, lors de laquelle la banque centrale américaine ‌a voté à l'unanimité pour une hausse des taux de 25 points de base, ses membres ont ​débattu de la logique ‌de ce resserrement monétaire.

L'idée que la mesure soit ⁠avant tout une précaution a été mise en avant par "certains" responsables, est-il indiqué, quand d'autres se sont interrogés sur la perspective ⁠que ce relèvement ‌des taux marque le début d'un cycle de resserrement ⁠monétaire.

"De nombreux participants ont souligné qu'un relèvement de l'objectif ‌des taux serait prudent pour gérer les risques, fournir ⁠des garanties contre l'inflation qui demeure de manière ⁠persistante au-dessus de ‌l'objectif en raison d'une demande plus solide qu'attendu", est-il écrit dans ​les 'minutes'.

Toutefois, d'autres responsables de la ‌Fed ont dit voir la hausse des taux approuvée le mois dernier comme une ​mesure importante pour empêcher principalement le choc énergétique d'avoir de larges répercussions sur les prix.

Selon le compte-rendu de la ⁠réunion, "plusieurs participants ont dit considérer la politique actuelle des taux comme non-restrictive ou légèrement restrictive seulement".

"La plupart des participants ont établi qu'une hausse supplémentaire (...) sera vraisemblablement appropriée d'ici la fin de l'année", est-il ajouté dans le document.

(Howard Schneider; version française Jean Terzian, ​édité par Zhifan Liu)

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