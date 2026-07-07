Samsung annonce une multiplication par 19 de son bénéfice, mais ses actions s'effondrent en raison des craintes d'un ralentissement de l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter le rapport de Morgan Stanley et le cours de clôture de l'action)

* Samsung affiche un bénéfice d'exploitation trimestriel record pour le troisième trimestre consécutif, dépassant les prévisions

* La demande liée à l'IA continue de faire grimper les prix des mémoires DRAM et NAND

* Selon les analystes, les résultats dépassent les attentes malgré d’importantes provisions pour primes versées aux employés du secteur des semi-conducteurs

* Le titre recule de près de 10% après une forte hausse cette année

par Heekyong Yang, Hyunjoo Jin et Joyce Lee

Samsung Electronics 005930.KS a annoncé mardi une multiplication par 19 de son bénéfice d’exploitation au deuxième trimestre, dépassant ainsi le total de ses bénéfices des trois dernières années. Cependant, les investisseurs ont fait perdre plus de 80 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l’entreprise, craignant que la manne générée par l’IA ne dure pas.

Si Samsung a massivement profité de l’essor des centres de données dédiés à l’IA, qui a propulsé les prix des puces mémoire à des niveaux records, les perspectives des fabricants de puces sont assombries par la crainte que les géants technologiques américains ne ralentissent leurs projets d’infrastructure et ne freinent la demande en puces.

Samsung a estimé son bénéfice d'exploitation pour la période d'avril à juin à 89 400 milliards de wons ($58,44 milliards de dollars), dépassant ainsi l'estimation LSEG SmartEstimate de 87 300 milliards de wons, selon un document réglementaire. L'année précédente, le groupe avait enregistré un bénéfice de 4 700 milliards de wons. Son chiffre d'affaires devrait progresser de 129% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 171 000 milliards de wons, a-t-il indiqué.

L'action du géant sud-coréen de la technologie a tout de même chuté de 10,1% à un moment donné et a clôturé en baisse de 6,9%, tandis que celle de son concurrent SK Hynix 000660.KS a terminé en baisse de 6%, entraînant l'indice de référence KOSPI

.KS11 à la baisse de 4,9%.

Les analystes ont attribué ces baisses à des attentes de marché quelque peu exagérées et à des craintes d’un ralentissement des dépenses consacrées aux centres de données dédiés à l’IA.

“Les bons résultats de Samsung étaient largement attendus et avaient déjà été en grande partie pris en compte par les cours après la remontée de son action avant la publication des résultats”, a déclaré Albert Yong, associé gérant chez Petra Capital Management, qui détient des actions Samsung.

“Les investisseurs restent préoccupés par la pérennité du boom de l’IA et par le risque d’un ralentissement des dépenses en infrastructures d’IA de la part des grandes entreprises technologiques américaines.”

UN RALENTISSEMENT DE LA HAUSSE DES PRIX DES PUCES À L'HORIZON?

Les prix des puces mémoire ont continué de grimper au cours du trimestre, les dépenses en IA s’étant étendues au-delà de la mémoire à haute bande passante (HBM) pour inclure les produits DRAM et NAND conventionnels. Citi Research a indiqué la semaine dernière que les prix de vente moyens des DRAM et des NAND avaient augmenté respectivement de 44% et 53% d’un trimestre à l’autre au deuxième trimestre.

Cependant, l’analyste de Morningstar, Jing Jie Yu, a déclaré que les estimations de chiffre d’affaires de Samsung n’étaient pas aussi solides que prévu. “Nous pensons que ce léger écart par rapport aux prévisions de chiffre d’affaires s’explique en grande partie par des hausses de prix des DRAM plus modérées que prévu, ce qui a probablement effrayé les investisseurs qui anticipent de plus en plus une vigueur structurelle des prix de la mémoire”, a déclaré Yu, analyste chez Morningstar. Le bénéfice de Samsung a bondi alors même que l’entreprise a provisionné des fonds pour verser d’importantes primes à ses employés du secteur des semi-conducteurs, conformément à un accord salarial conclu en mai liant leur rémunération au résultat d’exploitation.

Sans ces provisions, son bénéfice d’exploitation aurait probablement dépassé les 100 000 milliards de wons, ont estimé les analystes.

Les analystes ont expliqué que la croissance rapide de la production de HBM a resserré l’offre de produits de mémoire conventionnels utilisés dans les smartphones, les PC et les serveurs d’entreprise, ce qui a encore soutenu les prix.

“Nous sommes convaincus que les résultats seront au rendez-vous”, a déclaré Raisah Rasid, stratège des marchés mondiaux chez JPMorgan Asset Management à Singapour, tout en ajoutant que “nous allons assister à une modération” des rendements, les hausses à trois chiffres enregistrées au premier semestre de l’année ayant peu de chances de se reproduire.

Alors que l’activité mémoire de Samsung devrait afficher un nouveau trimestre de résultats solides, les analystes estiment que les pertes de ses divisions fonderie et puces logiques (LSI) risquent de s’aggraver, car les dépenses liées aux primes sont réparties sur l’ensemble de la division semi-conducteurs.

Samsung prévoit d’annoncer ses résultats détaillés le 30 juillet, y compris la répartition des bénéfices de chacune de ses divisions.

DES RISQUES À L'HORIZON

À l’avenir, les analystes estiment que le principal risque pesant sur l’essor du marché de la mémoire serait un ralentissement des investissements dans les infrastructures d’IA.

Les investisseurs ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que les grandes entreprises technologiques, telles que Meta META.O , Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , devront recourir à des emprunts massifs pour financer des infrastructures d’IA aux rendements incertains, ce qui pourrait également freiner la demande de puces.

Morgan Stanley a indiqué lundi dans un rapport que la récente faiblesse des valeurs du secteur des semi-conducteurs, ou “semis” devrait se poursuivre, les investisseurs s'attendant à “une plus grande discipline en matière de dépenses d'investissement à court terme” de la part des hyperscalers.

“Le mouvement haussier des semis a finalement commencé à s’essouffler après une progression historique depuis fin mars”, indique le rapport. Samsung Electronics et SK Hynix ont annoncé la semaine dernière l’un des plus gros paris jamais réalisés sur le boom de l’IA, avec des investissements s’élevant à des centaines de milliards de dollars, mais cette expansion prévue des capacités a attisé les craintes d'un bilan douloureux si les dépenses en IA venaient à se refroidir. SK Hynix a lancé lundi une offre publique de vente d’actions aux États-Unis afin de lever 43 000 milliards de wons. Le titre sera coté à partir de vendredi, ce qui constituera un nouveau test de la confiance des investisseurs dans le secteur.

($1 = 1.529,8100 wons)