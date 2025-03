Samse: RNPG divisé par trois en 2024 information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - Samse publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 26,3 millions d'euros au titre de 2024, contre 76,4 millions en 2023, ainsi qu'un résultat opérationnel courant (ROC) divisé par deux à 52,2 millions d'euros, soit une marge de 2,7%.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,3% à 1,93 milliard d'euros, principalement grâce à l'acquisition de VM Matériaux, mais à périmètre comparable, il a diminué de 10,3% (dont -12,1% pour l'activité négoce et -3,6% pour l'activité bricolage).



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 22 mai un dividende de huit euros par action qui serait mis en paiement à compter du 2 juillet. 'Le contexte de marché reste difficile avec une très faible visibilité', prévient le groupe spécialisé dans l'univers du bâtiment.





