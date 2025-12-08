 Aller au contenu principal
Sans surprise, Tondelier représentera les Ecologistes à la primaire de la gauche
information fournie par AFP 08/12/2025 à 15:36

La secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, lors d'une conférence de presse annonçant les résultats de la primaire interne pour représenter Les Ecologistes à la primaire de la gauche pour la présidentielle 2027, le 8 décembre 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Il n'y avait pas de grand suspense: Marine Tondelier a remporté la primaire interne des Ecologistes, avec 86% des suffrages exprimés, pour représenter son parti à la primaire de la gauche pour la présidentielle de 2027.

Son adversaire, Waleed Mouhali, conseiller municipal à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), quasi inconnu, a remporté 14% des suffrages exprimés des 54% des militants qui ont participé au vote, ouvert depuis vendredi, a annoncé lundi le parti.

Environ 12.800 adhérents (ceux à jour de cotisation et avec plus de six mois d'ancienneté) sur les quelque 16.000 que compte le parti pouvaient participer au vote. Marine Tondelier a recueilli un total de 5.341 voix.

"Une désignation pour l'élection présidentielle qui se passe bien et sereinement, c'est assez historique dans ce mouvement", a souligné devant la presse la cheffe des Ecologistes, qui sera donc la seule représentante du parti à la primaire de la gauche.

"Tout invite à l'humilité", en raison de la montée de l'extrême droite dans le pays, a ajouté Marine Tondelier, dont le slogan pour la primaire sera : "Tenez bon, nous arrivons".

"Rien ne pourra se faire seul (..) il faut se battre ensemble", a encore ajouté cette grande défenseuse de l'union de la gauche, qui a précisé que dans les prochaines semaines, elle "rendrait visite à des victimes du budget qui est en train d'être examiné au Sénat et à l'Assemblée nationale".

"Je n'avais rien contre les ambitions présidentielles de Marine Tondelier", a pour sa part déclaré son adversaire défait Waleed Mouhali, qui a précisé qu'il se montrerait "loyal et exigeant" envers la secrétaire nationale du parti.

Marine Tondelier, 39 ans, est à la tête des Ecologistes depuis 2022. Elle a été réélue en avril dernier avec 73% des voix.

La primaire de la gauche est portée par le PS, les Ecologistes, Génération.s et les ex-députés LFI Clémentine Autain (L'Après) et François Ruffin (Debout!).

Mais ni les communistes, ni le dirigeant de Place publique Raphaël Glucksmann, ni le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon - les deux personnalités de gauche les plus avancées dans les sondages - ne souhaitent à ce stade y participer.

Ses modalités, encore en discussion, tout comme la date de ce scrutin, prévu en principe pour octobre 2026, doivent être présentées mi-décembre.

Marine Tondelier affrontera dans la primaire François Ruffin et Clémentine Autain, qui ont déjà fait acte de candidature, et possiblement un représentant socialiste, peut-être le Premier secrétaire du parti, Olivier Faure, dont elle est proche.

"Je fais confiance aux électeurs de gauche et des Ecologistes pour choisir la meilleure candidature", a déclaré Marine Tondelier à ce sujet lundi.

