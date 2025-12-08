Des rendements obligataires japonais en hausse

AMUNDI

Ralentissement du marché du travail américain, estimation d'inflation de la BCE supérieure aux attentes en zone euro, réduction des taux de la BRI… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les rendements des obligations japonaises à deux ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007, les investisseurs anticipant une hausse des taux d'intérêt en décembre. Si les taux à court terme (à deux ans) sont plus sensibles aux variations des taux directeurs, les rendements des obligations à 10 et 30 ans ont également augmenté en raison des inquiétudes suscitées par la politique budgétaire expansionniste du gouvernement et le niveau élevé de la dette publique.

La Banque du Japon (BoJ) vise à maîtriser l'inflation et à montrer son indépendance aux marchés. Elle souhaite également contrôler le rythme de toute dépréciation soudaine du yen avec des mesures politiques crédibles, et il semble qu'elle ait convaincu l'administration Takaichi à cet égard.

Nous continuons de tabler sur une hausse des taux en décembre suivie d'autres vers le milieu de l'année 2026. Le calendrier devrait dépendre en grande partie de l'évolution des taux de change, car les fondamentaux économiques semblent suffisamment solides pour justifier un nouveau resserrement monétaire. En outre, nous pensons que même après cette hausse attendue, les conditions financières devraient rester accommodantes.

(...)

