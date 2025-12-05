 Aller au contenu principal
Samsara bondit après de solides résultats au troisième trimestre
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions de la société de logiciels Samsara IOT.N augmentent de 1,2 % à 41,20 $ avant le marché ** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 16 cents pour le troisième trimestre par rapport aux estimations de 12 cents - LSEG ** Les revenus du 3ème trimestre s'élèvent à 416 millions de dollars contre des estimations de 398,56 millions de dollars - LSEG ** IOT prévoit un chiffre d'affaires de 421 à 423 millions de dollars au 4ème trimestre , contre des estimations de 420,38 millions de dollars - LSEG

** 14 des 21 analystes couvrant l'action la considèrent comme "achetée" ou "fortement achetée", 7 comme "conservée"; PT médian à 49 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, IOT a baissé de 6,8% depuis le début de l'année

