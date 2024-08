SAMBA DIGITAL : RESULTATS SEMESTRIELS 2024

Forte hausse de l’activité portée par les nouvelles offres



Chiffre d’affaires : 3,9 M€ (+56%)



Résultat net : 0,6 M€ (16,4% du CA)







Lisbonne (Portugal) – 20 Août 2024 - 18 heures : Samba Digital (ISIN PTDGL0AM0003, Mnémonique MLSMB), acteur global du marketing sportif annonce pour le 25ème trimestre consécutif depuis sa création, une croissance ininterrompue de son chiffre d’affaires.







Chiffres non audités



en K€ 30/06/2024 30/06/2023



Variation



Chiffre d’affaires 3 933 2 514 56%



Résultat d’exploitation 828 659 26%



Marge d’exploitation 21,1% 26,2% -5,1 pts



Résultat net 645 519 24%



Marge nette 16,4% 20,6% -4,2 pts







Accélération de la croissance au S1 2024





Samba Digital a réalisé au 1er semestre 2024 un chiffre d’affaires de 3 933 K€ en forte hausse de 56% par rapport à la même période de l’exercice précédent. La croissance organique exprimée à taux de change constant est légèrement plus faible à +54%, en raison de l’appréciation du dollar américain face à l’euro.





Samba Digital a tiré parti d’un taux de renouvellement élevé de ses contrats clients accompagné du lancement réussi des nouvelles activités telles que Data Analytics et igaming annoncées en avril dernier.