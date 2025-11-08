Sam Altman d'OpenAI exhorte les États-Unis à étendre le crédit d'impôt du Chips Act pour la croissance de l'IA

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a réitéré vendredi la demande de l'entreprise pour que les États-Unis élargissent l'éligibilité au crédit d'impôt du Chips Act, alors que le pays accélère ses efforts pour consolider sa position de leader mondial en matière d'intelligence artificielle.

Le commentaire de Sam Altman fait suite à la lettre adressée le 27 octobre par Chris Lehane, responsable des affaires internationales d'OpenAI, à Michael Kratsios, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, pour demander l'extension de l'éligibilité au crédit d'investissement pour la fabrication avancée (AMIC) à la production de serveurs d'IA, aux centres de données d'IA et aux composants de la grille de calcul.

L'AMIC est une incitation fiscale fédérale américaine destinée à stimuler la fabrication nationale de semi-conducteurs.

"Nous pensons que la réindustrialisation des États-Unis sur l'ensemble de la chaîne - fabs, turbines, transformateurs, acier et bien plus encore - aidera tout le monde dans notre secteur et dans d'autres secteurs (y compris nous)", a déclaré Sam Altman dans un message publié sur X vendredi.

Mais le crédit d'impôt est "très différent des garanties de prêt accordées à OpenAI", a déclaré Sam Altman.

La société a discuté avec le gouvernement américain de la possibilité de garanties de prêt fédérales pour stimuler la construction d'usines de puces aux États-Unis, mais pas de centres de données, avait déclaré Sam Altman en début de semaine.

L'OpenAI s'est engagée à dépenser 1,4 billion de dollars pour construire des ressources informatiques au cours des huit prochaines années.

L'explosion de la demande de modèles et de produits d'IA, dont le ChatGPT d'OpenAI, largement utilisé, a incité les grandes entreprises technologiques à dévoiler des plans ambitieux pour la construction de nouveaux centres de données et le développement de puces avancées.

David Sacks, le tsar de la Maison Blanche chargé de l'IA et des cryptomonnaies, avait toutefois déclaré qu'il n'y aurait pas de plan de sauvetage fédéral pour l'IA.