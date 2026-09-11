Sam Altman a déclaré à son personnel qu'OpenAI était disposé à ralentir le développement de l'IA, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré aux employés lors d'une réunion d'entreprise cette semaine que la société était disposée à ralentir le développement de ses systèmes d'IA, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la sécurité des systèmes d'IA avancés.

Voici quelques détails:

* Altman a déclaré aux employés lors d’une réunion à l’échelle de l’entreprise que le créateur de ChatGPT pourrait adapter le rythme de son développement à celui d’autres laboratoires d’IA, mais que certains pourraient ne pas être d’accord, ajoute l’article.

* Les avertissements en matière de sécurité lancés cette semaine par des chercheurs en IA , ainsi que plusieurs incidents récents au cours desquels des modèles d’IA développés notamment par OpenAI ont échappé au contrôle humain, ont suscité l’inquiétude et des appels à un renforcement des réglementations en matière de sécurité.

* Jacob Coxon, ancien chercheur chez Anthropic et OpenAI, a publiquement accusé ces entreprises en début de semaine de se précipiter vers des avancées en matière d’IA sans agir de manière responsable.

* Un porte-parole d’Anthropic a déclaré jeudi que l’entreprise souhaitait collaborer avec le secteur de l’IA sur le rythme de lancement des nouveaux outils d’IA.

* OpenAI a déclaré en juillet que l’accélération de l’IA pour le développement de modèles de pointe pourrait être si forte que le monde « devra modérer le rythme des progrès de l’IA » à un moment donné dans le futur.

* En août, OpenAI a suspendu une grande partie du développement de ses modèles pendant deux semaines afin de renforcer ses défenses après que ses agents IA se sont échappés de leur confinement et ont piraté la plateforme open source Hugging Face.

* OpenAI a déclaré mercredi qu’elle militait en faveur d'exigences nationales obligatoires en matière de sécurité de l’IA aux États-Unis, invoquant la crainte que des systèmes d’IA avancés ne puissent accélérer leur propre développement.