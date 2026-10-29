Salzgitter grimpe à Francfort : objectifs 2026 relevés grâce à Aurubis et à l'acier

(Zonebourse.com) - Salzgitter bondit de 9,05% à 47,72 euros à la Bourse de Francfort ce mercredi, soutenu par le relèvement de ses certains de ses objectifs pour l'exercice 2026 et une performance solide sur les 9 premiers mois de l'année 2026.

D'après les chiffres provisoires dévoilés ce matin, le producteur d'acier allemand a enregistré un chiffre d'affaires externe de 7,3 milliards d'euros sur cette période de 9 mois (contre 6,9 MdsEUR il y a un an à la même période).

Sur cette période, la rentabilité opérationnelle progresse nettement : l'EBITDA VX atteint 659 MEUR (contre 224 un an avant). Le résultat avant impôts (EBT VX) s'établit à 353 MEUR, signant un net redressement après une perte de 72,7 MEUR sur 9 mois en 2025.

Ce redressement s'explique en grande partie par les performances des activités historiques, mais surtout par les résultats exceptionnels de ses participations financières.

Aurubis et l'acier propulsent le 3e trimestre au-dessus des attentes

"Ce résultat intègre une contribution de 252 MEUR (contre 83,5 MEUR un an auparavant) d'Aurubis AG, participation mise en équivalence selon les normes IFRS. L'apport de cette participation est resté très soutenu au 3e trimestre 2026 et a tiré les résultats à la hausse, tout comme les performances des pôles Production d'acier et Négoce, qui ont dépassé les prévisions récentes. Par conséquent, l'EBITDA VX et l'EBT VX ont surperformé les attentes du marché au 3e trimestre 2026", souligne l'entreprise sidérurgique allemande.

Ce dynamisme se confirme dans le détail du 3e trimestre analysé par le marché. Jefferies précise que l'EBITDA sur ce trimestre ressort à 200 MEUR, soit un dépassement de 30% par rapport au consensus : 154 MEUR Selon les estimations du bureau d'études, plus de 20% de cette surperformance provient de l'activité sous-jacente (production d'acier et négoce), tandis que 80% s'explique par la contribution d'Aurubis (grand producteur et recycleur de cuivre au monde, basé à Hambourg, ressortie à 59 MEUR, bien au-delà des 20 MEUR anticipés par le broker.

Fort de cette dynamique favorable, le groupe a revu à la hausse ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice, malgré un environnement macroéconomique volatil.

Des objectifs annuels révisés à la hausse malgré les incertitudes

Compte tenu des multiples incertitudes géopolitiques, la visibilité sur l'évolution économique à venir, la valorisation des actifs cotés et la fiabilité des prévisions pour le dernier trimestre restent limitées. Toutefois, en s'appuyant sur l'activité observée jusqu'au 3e trimestre 2026 inclus et en intégrant l'impact de la modification du périmètre de consolidation liée à l'acquisition de HKM (grande aciérie intégrée allemande située à Duisbourg), Salzgitter a rehaussé certaines de ses prévisions pour l'exercice 2026 :

Si l'objectif de chiffre d'affaires reste inchangé (environ 10 MdsEUR, l'EBITDA VX est désormais attendu entre 800 et 875 MEUR (contre 725 à 825 MEUR auparavant) ;

En outre, l'EBT VX devrait être compris entre 400 et 475 MEUR (contre 325 à 425 MEUR auparavant) ;

L'objectif de la rentabilité des capitaux investis VX (ROCE VX) reste aussi maintenu. Elle devrait être légèrement supérieure à celle de l'exercice précédent.

L'impact de l'intégration de HKM

Sous réserve d'éventuels éléments exceptionnels liés à l'affectation du prix d'acquisition, l'intégration globale de HKM devrait générer une contribution supplémentaire à l'EBITDA VX et à l'EBT VX de l'ordre de quelques dizaines de millions d'euros (environ 50 MEUR) en 2026. Le chiffre d'affaires externe devrait quant à lui progresser de plusieurs centaines de millions d'euros (environ 500 MEUR). Ces estimations sont d'ores et déjà intégrées dans les perspectives présentées ci-dessus.

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