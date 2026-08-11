Salzgitter confirme son redressement et relève ses objectifs annuels

Salzgitter affiche des performances encourageantes au 1er semestre 2026 qui dépassent les attentes. Elles sont soutenues par la contribution exceptionnelle de sa participation dans Aurubis et par le redressement net des activités Production d'acier, Négoce et Technologie. Le programme d'optimisation P28 a également apporté un soutien majeur en générant 97 millions d'euros d'économies supplémentaires. Ces facteurs ont permis d'atténuer l'impact des tensions géopolitiques, notamment liées au conflit au Moyen-Orient.

Pour Birgit Potrafki, directrice financière du groupe, "la société a ainsi atteint à la mi-année la majeure partie de son objectif de 122 MEUR fixé pour 2026. Les effets cumulés depuis le lancement du programme s'élèvent désormais à près de 350 MEUR sur l'objectif global à long terme de 575 MEUR."

La position financière nette du groupe sidérurgique allemand demeure maîtrisée s'établissant à -792 MEUR (fin juin), soit un niveau stable sur un an, malgré d'importants investissements continus en particulier pour la première phase du programme de décarbonation SALCOS.

Le chiffre d'affaires externe du groupe ressort à à 4,6 MdsEUR au cours des six premiers mois de 2026, s'inscrivant en légère baisse par rapport aux 4,7 MdsEUR enregistrés au 1er semestre 2025.

A 459 MEUR, l'EBITDA VX a été nettement supérieur sur un an (contre 116,8 MEUR au 1er semestre 2025), tout comme l'EBT VX (257,6 MEUR contre une perte de 83,8 MEUR au 1er semestre 2025). Ce résultat comprend une contribution de 193,0 MEUR (contre 71,5 MEUR il y a un an) issue de la participation mise en équivalence dans Aurubis AG (comptabilité IFRS).

En incluant les effets de valorisation de -181,3 MEUR liés à l'obligation convertible en actions Aurubis AG, Salzgitter a réalisé sur ce semestre un EBITDA de 277,7 MEUR (contre 116,8 MEUR au 1er semestre 2025). Au seul 2e trimestre, la dynamique s'est confirmée. Le bureau d'études Jefferies souligne que l'EBITDA ressort à 179 MEUR, battant de 10% le consensus : 163 MEUR.

Par ailleurs, le bénéfice avant impôts s'élève à 76,3 MEUR (contre une perte de 83,8 MEUR un an avant). Le résultat après impôts s'est établi à 43,5 MEUR (contre une perte de 88,9 MEUR au 1er semestre 2025), ce qui porte le bénéfice de base par action à 0,74 EUR (contre une perte de 1,68 EUR). La rentabilité des capitaux investis, hors effets sur les résultats liés à la valorisation de l'obligation convertible (ROCE VX), a fortement augmenté pour atteindre 8,6% (contre -1,6% il y a un an).

Perspectives 2026 révisées à la hausse

"Face aux multiples incertitudes géopolitiques, la fiabilité des prévisions, tout comme l'évolution économique à venir et la valorisation des actifs cotés, reste limitée pour le 2e semestre", explique le géant sidérurgique allemand qui continue de ne prévoir qu'une amélioration modérée de la conjoncture économique générale.

Le groupe anticipe néanmoins une dynamique positive découlant des mesures de défense commerciale de l'UE au cours de l'année. Sur ce point, les analystes de Jefferies rappelle que "Salzgitter est l'un des principaux bénéficiaires du renforcement des quotas protectionnistes européens sur l'acier, de la hausse des prix de l'acier en Europe et des dépenses d'infrastructures en Allemagne à partir de 2027 (76% des ventes sont réalisées en Europe, dont 42% en Allemagne).

Fort de ses résultats du 1er semestre 2026 et intégrant la finalisation de l'acquisition de Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM), Salzgitter relève ses prévisions pour l'exercice 2026 et mise désormais sur :

- un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 MdsEUR (contre environ 9,5 MdsEUR précédemment).

- un EBITDA VX compris entre 725 et 825 MEUR (contre 625 à 725 MEUR auparavant)

- un EBT VX compris entre 325 et 425 MEUR (contre 200 à 300 MEUR auparavant).

- ainsi que sur une rentabilité des capitaux investis VX (ROCE VX) légèrement supérieure à celle de l'année précédente.

Malgré la révision à la hausse de ces prévisions et un 2e trimestre supérieur aux attentes du consensus, le titre Salzgitter (-2,48% à 51,10 EUR) recule en Bourse, sous l'effet de prises de bénéfices et de la prudence persistante des investisseurs face aux incertitudes géopolitiques globales.

Sous réserve d'effets exceptionnels sur les résultats liés à l'affectation du prix d'acquisition (PPA), l'intégration globale de HKM devrait apporter une contribution supplémentaire aux résultats de Salzgitter. Le montant moyen est estimé à deux chiffres en millions d'euros pour l'EBITDA VX et l'EBT VX en 2026. Le chiffre d'affaires externe du groupe bénéficiera d'un apport complémentaire de l'ordre d'un montant moyen à trois chiffres en millions d'euros.

Sur le plan de l'information sectorielle, Jefferies précise que "Salzgitter intégrera temporairement 70% de HKM dans la division Production d'acier, les 30% initiaux de participation dans HKM figurant dans la division Transformation d'acier. L'intégralité (100%) de HKM sera pleinement basculée dans la division Production d'acier lors des futurs retracements."

Ajustements comptables et gestion du bilan

Pour offrir une lisibilité optimale de sa performance opérationnelle sous-jacente, la direction de Salzgitter a également clarifié l'évolution de ses normes de reporting financier : "Étant donné que la valorisation de l'obligation convertible émise en octobre 2025 peut entraîner des fluctuations de résultats non opérationnelles et parfois significatives, les prévisions du groupe à compter de l'exercice 2026 reposeront sur des indicateurs clés de performance ajustés. Lors du calcul de l'EBT VX (résultat avant impôts et valorisation de l'obligation convertible) et de l'EBITDA VX (résultat avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et valorisation de l'obligation convertible), ainsi que du ROCE VX (rentabilité des capitaux investis), les effets sur les résultats liés à la valorisation de l'obligation convertible seront éliminés",

Malgré la charge financière représentée par la reprise à 100 % de HKM et la poursuite des investissements stratégiques dans la transition écologique, la trajectoire du bilan reste sous contrôle. Birgit Potrafki se montre rassurante quant à la maîtrise des équilibres financiers : "Les perspectives concernant notre situation financière sont tout aussi satisfaisantes : malgré la reprise totale de HKM, nous confirmons notre prévision d'une dette financière nette légèrement supérieure à 1 MdEUR d'ici la fin de l'année 2026."