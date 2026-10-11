SALON-La célèbre 2CV reprend du service ... en électrique

par Gilles Guillaume

Stellantis a dévoilé dimanche un concept car très attendu, préfigurant le retour de la 2CV Citroën, une icône dont le groupe a choisi de reprendre de nombreux codes pour se distinguer d'une concurrence toujours plus nombreuse en Europe.

A la veille d'un Mondial de l'automobile marqué par une déferlante de plus de vingt marques chinoises, le constructeur automobile franco-italo-américain a choisi de jouer à fond la carte du "revival" pour cette future petite voiture abordable, annoncée à moins de 15.000 euros.

Signe des temps, elle ne sera disponible uniquement qu'en motorisation électrique.

Si d'autres marques ont rencontré le succès en revisitant des silhouettes célèbres de leur histoire - Mini, Fiat 500, Renault 5 et Twingo -, l'exercice était plus audacieux pour un modèle dont le cahier des charges initial, à l'aube de la Seconde guerre mondiale, était frugal et conçu pour une France encore très rurale.

Le projet TPV (Toute petite voiture) consistait à concevoir un véhicule économique, léger et robuste pouvant transporter quatre personnes à travers un champ sans casser un seul oeuf.

"C'était vraiment une prouesse pour aller enlever du coût superflu, de la masse", a déclaré Xavier Chardon, directeur général de la marque aux chevrons, à des journalistes.

"Ce qu'on voulait, c'était retrouver cette alchimie entre la simplicité, donc arrêter le toujours plus. Il n'y a pas de superflu dans cette voiture, mais accessible ne veut pas dire camelote", a-t-il ajouté.

Comme son aînée, produite à plus de cinq millions d'exemplaires en plus de quarante ans d'existence, entre 1948 et 1990, la nouvelle 2CV se veut dépouillée, pratique et très compacte (3,76 mètres de long, plus courte que l'originale).

Elle fait aussi référence pas moins de 15 fois à l'ancien modèle: même si ce n'est pas la plus aérodynamique qui soit, la silhouette ronde immédiatement identifiable a été conservée, tout comme à l'avant les phares détachés de la carrosserie et les ailes protubérantes, grâce à un stratagème des designers.

La 2CV concept arbore aussi un capot strié, un toit ouvrant en toile, des clignotants latéraux, une chute de toit tombant jusqu'au pare-choc arrière, des poignées de portes profilées, des jantes tôle à l'ancienne et des pneus d'aspect vintage signés Michelin, clin d'oeil à une époque où Citroën appartenait au fabricant de pneumatiques.

A l'intérieur, elle propose une banquette à l'avant, un volant monobranche, une instrumentation minimaliste et un poste de radio amovible pouvant servir d'enceinte.

"Il faut qu'on soit fier de notre ADN, on a 107 ans d'histoire, on a des produits iconiques", a poursuivi Xavier Chardon. "Il ne faut pas se leurrer, on a en face de nous de plus en plus de concurrents, qui viennent pour beaucoup de l'Est. Je crois qu'il faut qu'on ait des marqueurs qui soient forts en terme de différenciation."

La voiture inspirée du concept est annoncée pour 2028. Elle sera basée sur la petite plateforme électrique abordable de Stellantis STLAM.MI , nommée e-car, dont l'industrialisation est prévue dans l'usine italienne de Pomigliano d'Arco grâce à des partenariats pour réduire les coûts.

Le groupe a déjà dit qu'au moins deux modèles, voire trois, de différentes marques, devraient être basés sur cette nouvelle architecture.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Benoit Van Overstraeten)