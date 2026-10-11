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Présidentielle: Glucksmann désigné dès le premier tour comme le candidat de la gauche sociale-démocrate
information fournie par AFP 11/10/2026 à 19:07

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Raphaël Glucksmann, candidat du Parti socialiste (PS) et de la gauche centre-gauche Place Publique (PP), Paris, le 11 octobre 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Raphaël Glucksmann, candidat du Parti socialiste (PS) et de la gauche centre-gauche Place Publique (PP), Paris, le 11 octobre 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Le leader de Place publique, Raphaël Glucksmann, a été largement désigné dimanche candidat de la gauche sociale-démocrate à la présidentielle, dès le premier tour de la primaire, ont annoncé les organisateurs.

Avec 66,17% des voix (79.613 voix), l'eurodéputé, partisan d'une rupture avec LFI, remporte les faveurs des 120.787 votants, laissant loin derrière le premier secrétaire du PS Olivier Faure, qui n'obtient que 17.398 voix, soit 14,46% et est largement désavoué sur sa ligne de rassemblement de la gauche.

Les trois autres candidats Ségolène Royal, Jérôme Guedj et Emmanuel Maurel obtiennent tous moins de 10% des voix.

"Ce résultat dit quelque chose de puissant : une gauche fidèle à ses valeurs peut rassembler, gouverner et gagner. Elle peut parler de justice, d’écologie et de République sans renoncer à rien. Nous ne sommes pas là pour gagner une querelle à gauche. Nous sommes là pour gagner l'élection présidentielle", a réagi l'eurodéputé sur X.

Il a reçu le soutien appuyé de Jérôme Guedj. "La primaire, désormais, elle est derrière nous. Le vote est clair. Et donc, il faut qu'on aille le plus vite possible en campagne pour la réussite de la gauche", a-t-il déclaré.

"On est partis sur de bons rails", a estimé Emmanuel Maurel.

Ségolène Royal, avec 7,6% des voix, s'est dite "très déçue mais sans regrets".

Presidentielle 2027
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