Salesforce va racheter la plateforme d'agents IA Fin pour environ 3,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations, des détails et du contexte)

Salesforce CRM.N a annoncé lundi avoir acquis la plateforme d'agents IA autonomes Fin pour environ 3,6 milliards de dollars.

Cette opération renforce la plateforme Agentforce de Salesforce, alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour déployer des agents numériques autonomes basés sur l'utilisation au sein des entreprises.

Une fois l'opération finalisée, Salesforce et Fin élargiront les possibilités de déploiement d'agents IA dans le service client, permettant ainsi aux clients de les intégrer à leurs systèmes existants, ont déclaré les deux entreprises.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de l'exercice 2027 de Salesforce, et aucun changement n'est prévu concernant les prévisions de la société et son programme de retour sur investissement.