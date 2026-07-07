Salesforce va investir 1 MdUSD dans l'IA agentique en Suisse

Salesforce a annoncé mardi son intention d'investir 1 MdUSD en Suisse au cours des cinq prochaines années, un effort financier visant à accélérer la transition du pays vers l'IA agentique, une technologie qui permet de coordonner et d'exécuter de manière autonome des charges de travail.

Le géant américain des logiciels d'entreprise rappelle qu'il bénéficie d'un ancrage de longue date sur le territoire helvétique, où il a ouvert son premier bureau en 2004. Aujourd'hui implanté à Zurich et à Lausanne, Salesforce revendique un portefeuille de plus de 1 000 clients à travers le pays.

Dans son communiqué, l'entreprise souligne qu'elle considère la Suisse comme l'un des centres les plus importants d'Europe en matière de technologie, de finance et d'innovation.

Cet investissement stratégique, officialisé aujourd'hui à l'occasion d'un déplacement du PDG du groupe, Marc Benioff, à Genève, intervient alors que la Suisse s'apprête à accueillir le Sommet mondial sur l'IA (Global AI Summit) en 2027, après les éditions déjà organisées par la France en 2025 et par l'Inde en 2026.