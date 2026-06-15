Salesforce renforce son engagement en faveur de l'automatisation par l'IA en rachetant Fin pour 3,6 milliards de dollars

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Salesforce CRM.N a annoncé lundi qu'elle allait racheter la plateforme d'agents IA autonomes Fin pour environ 3,6 milliards de dollars, renforçant ainsi son offre Agentforce alors que le fournisseur de logiciels d'entreprise approfondit son orientation vers l'automatisation.

Cette acquisition marque le dernier pari de Salesforce pour accélérer sa transition vers l'IA, dans un contexte de transition plus large du secteur vers les agents autonomes.

Salesforce s'est réinventé en tant qu'entreprise d'agents IA grâce à Agentforce, qui a plus que triplé son chiffre d'affaires annuel récurrent pour atteindre 1,2 milliard de dollars au premier trimestre.

L'acquisition par la société, pour 8 milliards de dollars , de la plateforme de gestion de données alimentée par l'IA Informatica en mai 2025 a marqué son retour aux transactions de grande envergure visant à renforcer ses capacités en matière de données et d'automatisation.

L'offre de Fin comprend un agent IA qui traite les demandes d'assistance client sur tous les canaux, notamment le chat en direct, l'e-mail, WhatsApp, les SMS, le téléphone et Slack.

Elle compte parmi ses clients des entreprises telles qu'Anthropic, Kalshi et Doordash DASH.O .

« En unissant nos forces avec Salesforce, nous pouvons la déployer (Fin) à grande échelle à un rythme bien plus rapide que ce que nous aurions jamais pu réaliser seuls », a déclaré Eoghan McCabe, directeur général de Fin.

À l'issue de l'opération, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre de l'exercice fiscal en cours, Salesforce a indiqué que ses clients disposeraient de davantage de moyens pour déployer des agents IA dans leurs opérations de service client, y compris des options adaptées aux petites et moyennes entreprises.

Les actions de Salesforce ont légèrement progressé dans un marché volatil, mais ont chuté de plus de 30 % depuis le début de l’année, les craintes des investisseurs concernant la perturbation de la demande de logiciels traditionnels par l'IA ayant pesé sur les perspectives et les prévisions de chiffre d’affaires globales.