Salesforce recule après la révision à la baisse de la note du titre par KeyBanc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Les actions d' CRM.N , éditeur de logiciels de gestion de la relation client (CRM) Salesforce, reculent de 4,8 % à 158,56 dollars en pré-ouverture

** KeyBanc abaisse la note de Salesforce de “Surpondérer” à “Pondération sectorielle”, invoquant des inquiétudes concernant la plateforme d’agents IA Agentforce

** La société de courtage estime qu’il y a peu d’indices d’une accélération du chiffre d’affaires et considère qu’il sera difficile d’atteindre un potentiel de hausse en 2026

** La recommandation moyenne de 54 analystes est “acheter”; leur objectif de cours médian est de 241,50 dollars – données LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a perdu environ 37 %