Salesforce: rachat d'Own Company dans la gestion des données

(CercleFinance.com) - Salesforce.com a annoncé jeudi soir le rachat d'Own Company, un spécialiste de la gestion et de la protection des données, pour 1,9 milliard de dollars afin de diversifier son offre au-delà de la gestion de la relation client (CRM).



Dans un communiqué, le concepteur de logiciels basé à San Francisco explique que l'opération va non seulement lui permettre de renforcer ses activités dans la sécurité des données, mais aussi en matière de confidentialité et de conformité des produits.



Le portefeuille d'Own Company doit notamment venir consolider sa gamme existante dans la sauvegarde de données (Salesforce Backup), de cryptage (Shield) et de protection de types de données supplémentaires (Data Mask).



Cette acquisition témoigne d'une accélération de l'intérêt des entreprises pour les solutions leur permettant d'éviter de perdre leurs données, que ce soit en raison d'erreurs humaines, de pannes de systèmes ou de cyberattaques.



Salesforce précise qu'Own Company, qui était l'un de ses partenaires technologiques depuis 2012, revendique actuellement près de 7000 clients.



L'opération, entièrement financée par numéraire, devrait être finalisée dans le courant du quatrième trimestre de Salesforce, c'est-à-dire entre novembre er janvier prochain.





