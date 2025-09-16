Salesforce prévoit un ralentissement des ventes en ligne pour les fêtes de fin d'année aux États-Unis, en raison des restrictions budgétaires des acheteurs

La croissance des ventes en ligne aux États-Unis pendant la période des fêtes de fin d'année 2025 devrait ralentir par rapport à l'année dernière, car les acheteurs soucieux de leur prix restent attentifs à leurs dépenses dans un contexte d'augmentation du coût de la vie, selon les prévisions de Salesforce publiées mardi.

Salesforce prévoit que les dépenses en ligne entre le 1er novembre et le 31 décembre augmenteront de 2,1 % pour atteindre 288 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'augmentation de 4 % pour atteindre 282 milliards de dollars au cours de la même période l'année dernière.

Les détaillants, quant à eux, devraient se montrer plus prudents en matière de promotions. Le nombre de commandes utilisant des codes promotionnels devrait diminuer légèrement, les marques étant confrontées à des coûts de chaîne d'approvisionnement plus élevés et devenant plus sélectives en matière de remises.

Ces perspectives font écho à des rapports récents de Deloitte et de PwC , qui soulignent que la saison des fêtes sera morose et que les acheteurs donneront la priorité aux produits de première nécessité, chercheront des réductions plus importantes et réduiront leurs achats discrétionnaires, alors que l'incertitude économique pèse sur le moral des gens.

Ces dernières semaines, les principaux détaillants ont émis des prévisions mitigées à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année. Alors que Walmart WMT.N et Macy's M.N ont revu leurs perspectives à la hausse, le fabricant de jouets Mattel MAT.O a revu ses prévisions à la baisse. Target TGT.N a maintenu ses prévisions annuelles.

"L'une des choses qui nous préoccupe potentiellement, c'est que si les consommateurs sont plus surpris par les frais d'importation que par les transporteurs, cela pourrait avoir un impact sur le commerce électronique", a déclaré Caila Schwartz, directrice de la stratégie et de l'analyse des consommateurs chez Salesforce.

Selon Salesforce, les taux de réduction moyens aux États-Unis pendant la Cyber Week - les cinq jours entre Thanksgiving et le Cyber Monday - devraient être de 29 %, les meilleures affaires étant réalisées dans des catégories telles que l'habillement général, la santé et la beauté, et l'ameublement.

Les recommandations basées sur l'intelligence artificielle et les achats assistés par des agents devraient stimuler les achats, Salesforce estimant que ces technologies généreront 51 milliards de dollars de ventes en ligne aux États-Unis, soit 18 % du chiffre d'affaires global prévu.

Salesforce a analysé les données de plus de 1,5 milliard d'acheteurs dans 89 pays utilisant ses plates-formes en nuage, tout en combinant les résultats d'enquêtes sur les sentiments des consommateurs menées auprès de 5 500 personnes pour établir ses prévisions.