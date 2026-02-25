Salesforce prévoit un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 5-6)

Salesforce CRM.N a prévu un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 inférieur aux attentes de Wall Street mercredi, signalant l'atonie des dépenses en logiciels d'entreprise alors qu'il investit massivement dans sa plateforme d'intelligence artificielle pour stimuler la demande.

Les actions de la société basée à San Francisco ont chuté deprès de 4 % dans les échanges prolongés, ayant perdu plus de 28 % cette année.

Elle prévoit des recettes annuelles comprises entre 45,80 et 46,20 milliards de dollars, le point médian se situant légèrement en dessous d'une estimation de 46,06 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les prévisions montrent que la demande de logiciels d'entreprise est restée sous la pression de l'incertitude économique mondiale, les entreprises réduisant leurs budgets technologiques, choisissant de se concentrer sur les dépenses essentielles et la réduction des coûts.

Alors que Salesforce investit des milliards dans l'apprentissage automatique, les investisseurs craignent que le développement de nouvelles technologies par des startups ne perturbe les opérations logicielles traditionnelles.

Le fournisseur de logiciels en nuage a relevé ses prévisions de revenus pour 2030 à 63 milliards de dollars, contre plus de 60 milliards de dollars en octobre, citant l'IA agentique comme catalyseur de la croissance.

Il a également annoncé un programme de rachat d'actions de 50 milliards de dollars.

Salesforce a déclaré un chiffre d'affaires de 11,20 milliards de dollars au quatrième trimestre, légèrement supérieur aux estimations de 11,18 milliards de dollars.