Salesforce: objectifs dépassés pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - Salesforce dévoile au titre de son quatrième trimestre comptable un BPA ajusté en croissance de 21% à 2,78 dollars, portant le total annuel à 10,20 dollars, au-dessus donc de sa fourchette-cible d'il y a trois mois (9,98 à 10,03 dollars).



L'éditeur de logiciels spécialiste du CRM (gestion de la relation client) revendique aussi pour l'exercice écoulé, une croissance de son cash-flow opérationnel de 28% et une marge opérationnelle ajustée de 33%, dépassant là aussi ses objectifs.



A 37,9 milliards de dollars, ses revenus sont ressortis dans le haut de sa fourchette-cible annuelle de 37,7-38 milliards, avec une croissance de 9% à changes constants (dont +10% pour les revenus d'abonnement et de support).



Pour l'exercice qui commence, Salesforce prévoit un BPA ajusté de 11,09-11,17 dollars, une croissance du cash-flow opérationnel de 10-11%, une marge opérationnelle ajustée de 34% et des revenus de 40,5-40,9 milliards de dollars.





Valeurs associées SALESFORCE 307,41 USD NYSE +0,43%