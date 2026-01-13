Salesforce intègre l'IA d'Anthropic dans une version avancée de Slackbot
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 14:43
Destiné aux abonnés Business et Enterprise , le Slackbot enrichi vise à concurrencer les outils d'intelligence artificielle déjà proposés par Microsoft et Google. En interne, l'outil serait déjà massivement adopté, à en croire le cofondateur Parker Harris, qui affirme s'en servir quotidiennement pour préparer ses réunions. L'assistant aurait été conçu pour éviter que des cadres, comme le PDG Marc Benioff, ne se tournent vers des IA externes telles que ChatGPT pour traiter des documents internes.
Cette initiative intervient dans un contexte où Salesforce doit rassurer les investisseurs sur sa stratégie en matière d'IA, alors que son action a reculé de 18% sur un an, à contre-courant du Nasdaq. Harris écarte l'idée que les assistants IA puissent remplacer des outils comme Slack, soulignant leur manque de connexion directe avec les systèmes internes des entreprises. Par ailleurs, l'adoption rapide du nouveau Slackbot pourrait renforcer la place de Slack dans l'offre cloud de Salesforce, l'une des plus dynamiques du groupe.
Enfin, le déploiement de ce Slackbot coïncide avec des changements à la tête de l'entreprise : Denise Dresser, ex-PDG de Slack, a rejoint OpenAI, tandis que Rob Seaman assure l'intérim à la direction. Des clients comme l'éditeur Engine rapportent déjà des gains de productivité notables grâce à l'assistant, qui permet notamment d'éviter les oublis de messages importants en fin de journée.
