Salesforce et Nvidia développent Koa, un modèle d'IA dédié au CRM

Salesforce a développé avec Nvidia Koa, son premier modèle de raisonnement spécifiquement consacré à la gestion de la relation client pour Agentforce. Basé sur NVIDIA Nemotron 3 Super, il doit permettre aux agents d'intelligence artificielle de raisonner sur des processus complexes en plusieurs étapes et de sélectionner les outils adaptés à chaque tâche. Le modèle a été post-entraîné à partir de données synthétiques propriétaires reproduisant près de trois décennies de connaissances issues des déploiements CRM de Salesforce.

Pour développer Koa, Salesforce s'est notamment appuyé sur l'apprentissage supervisé et l'apprentissage par renforcement, avec plusieurs technologies Nvidia comme NeMo RL, NeMo Gym et NeMo AutoModel. Les modèles ouverts Nemotron ont permis d'intégrer directement des capacités spécifiques au CRM. Salesforce contrôle les poids du modèle et exploite Koa sur sa propre infrastructure afin que les données des clients restent à l'intérieur de son périmètre de confiance pendant l'inférence.

Les deux groupes étendent également leur collaboration à Missionforce, destiné notamment aux administrations publiques et aux secteurs réglementés manipulant des données sensibles. Les clients pourront entraîner, affiner et déployer des modèles spécialisés sur leurs propres infrastructures, y compris dans des clouds privés ou des réseaux isolés d'Internet. Des modèles Nvidia post-entraînés alimenteront notamment Missionforce Operations pour automatiser des processus complexes comme les achats, la gestion des fournisseurs et la logistique.