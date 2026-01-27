 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Salesforce en hausse après avoir remporté un contrat de 5,6 milliards de dollars avec l'armée américaine
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 11:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de Salesforce CRM.N augmentent de 2 % à 233,97 $ avant bourse après l'annonce que l'armée américaine lui a attribué un contrat de 5,6 milliards de dollars

** La société indique que le contrat de 10 ans à livraison indéterminée et quantité indéterminée (IDIQ) sera exécuté par Computable Insights, sa filiale à part entière dédiée aux opérations de sécurité nationale

** Sur les 54 sociétés de courtage qui suivent l'action, 41 la considèrent comme "achetée" ou supérieure, 12 comme "conservée" et une comme "vendue" ou inférieure; l'objectif de prix médian est de 325 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture de lundi, l'action avait chuté d'environ 13,4 % depuis le début de l'année, après avoir baissé de plus de 20 % en 2025

Valeurs associées

SALESFORCE
229,390 USD NYSE +0,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank