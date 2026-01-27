Salesforce en hausse après avoir remporté un contrat de 5,6 milliards de dollars avec l'armée américaine

27 janvier - ** Les actions de Salesforce CRM.N augmentent de 2 % à 233,97 $ avant bourse après l'annonce que l'armée américaine lui a attribué un contrat de 5,6 milliards de dollars

** La société indique que le contrat de 10 ans à livraison indéterminée et quantité indéterminée (IDIQ) sera exécuté par Computable Insights, sa filiale à part entière dédiée aux opérations de sécurité nationale

** Sur les 54 sociétés de courtage qui suivent l'action, 41 la considèrent comme "achetée" ou supérieure, 12 comme "conservée" et une comme "vendue" ou inférieure; l'objectif de prix médian est de 325 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture de lundi, l'action avait chuté d'environ 13,4 % depuis le début de l'année, après avoir baissé de plus de 20 % en 2025