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Salesforce en baisse ; l'éditeur de logiciels s'apprête à racheter Fin pour environ 3,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 21:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Le fournisseur de logiciels d'entreprise Salesforce CRM.N recule de 0,6% à 165,03 $

** CRM annonce le rachat de la plateforme d'agents IA autonomes Fin pour environ 3,6 milliards de dollars , renforçant ainsi sa plateforme d'agents IA Agentforce

** "Nous pensons que l'acquisition de Fin contribuera à accélérer l'adoption de l'IA au sein de la base installée de CRM" - Jefferies

** Fin apporte à Agentforce des capacités d'agents IA plus standardisées et prêtes à l'emploi, en particulier pour les entreprises de taille moyenne qui privilégient la rapidité de déploiement – William Blair

** Cette acquisition pourrait soulever des questions quant au rythme de l'innovation organique au sein d'Agentforce – Raymond James

** 40 des 54 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 12 "conserver" et deux "vendre" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 246 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait perdu environ 37% depuis le début de l'année

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