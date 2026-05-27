Salesforce dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, Salesforce CRM.N a dépassé les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à l'adoption massive de ses logiciels d'entreprise basés sur l'IA.
La société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 11,13 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 11,05 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.
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