Salesforce dépasse les estimations de chiffre d'affaires trimestriel

Salesforce CRM.N a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre mercredi, grâce à une demande soutenue pour sa plateforme Agentforce et ses logiciels d'entreprise. Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 10,24 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 10,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.