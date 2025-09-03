 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Salesforce dépasse les estimations de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 22:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Salesforce CRM.N a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre mercredi, grâce à une demande soutenue pour sa plateforme Agentforce et ses logiciels d'entreprise. Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 10,24 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 10,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

