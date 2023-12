Sales warning sur 2023, mais marges et cash seront relativement protégés

Point d’étape sur l’activité et les objectifs 2023

A travers un communiqué paru hier matin, Bio UV a fait le point sur son activité et ses objectifs 2023. Dans un contexte économique difficile, le groupe revoit son attente de chiffre d’affaires à la baisse et table désormais sur un exercice 2023 compris entre 42 M€ et 43 M€ contre 48 M€ précédemment (-12%). Le S2 était initialement attendu à un niveau à peu près similaire du S1 (c24 M€). Bio UV devrait toutefois maintenir un niveau de marge d’EBITDA 2023 à deux chiffres et un FCF en forte hausse annuelle.

Révision de nos estimations

Suite au warning, nous ajustons notre prévision de CA 2023e à 42,5 M€. Notre modélisation tend désormais vers un EBITDA de 5 M€, soit une marge de 11,8%, un recul de 200 bps YoY (vs 6,5 M€ pour une marge de 13,5% précédemment). Notre prévision de RN atterrit à 1,7 M€ (vs 2,4 M€ en 2022, -30% YoY) pour des BPA de 0,17€/action (stables du fait de divers ajustements dans le modèle).

Côté cash, nous sommes aussi en phase avec le discours du management et tablons sur un FCF de 4,2 M€, principalement grâce à une gestion de BFR bien plus rigoureuse, notamment des stocks, qui devraient redescendre sous les 35% de CA (vs >38% en 2022). Ces chiffres traduisent une conversion de l’EBITDA en cash de l’ordre de 80% sur l’exercice, un niveau évidemment non normatif mais qui reflète tout de même la capacité du groupe à générer de la trésorerie de son modèle. Notre estimation de dette nette 2023e atteint désormais 21,6 M€ (gearing de 64% vs 78% en 2022). Les objectifs financiers 2024 du groupe seront communiqués au moment de la publication du chiffre d’affaires 2023, fin janvier.

Recommandation

Suite à certains ajustements, nous revoyons notre objectif de cours à 4,00€ (vs 5,50€) et conservons notre recommandation à Achat (potentiel de hausse >60%).