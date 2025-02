Saipem: vers une fusion avec Subsea7 information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - Saipem et Subsea7 annoncent être parvenus à un accord de principe sur les termes clés d'une éventuelle fusion des deux sociétés, un regroupement qui 'devrait donner naissance à un chef de file mondial dans le domaine des services énergétiques'.



Baptisé Saipem7, le nouveau groupe aura un carnet de commandes combiné de 43 milliards d'euros, un chiffre d'affaires d'environ 20 milliards et un EBITDA supérieur à deux milliards, avec plus de 45.000 employés, dont plus de 9.000 ingénieurs et chefs de projet.



Selon les termes convenus, les actionnaires de Subsea7 recevront 6,688 actions Saipem pour chaque action détenue et Subsea7 distribuera un dividende extraordinaire de 450 millions d'euros immédiatement avant la réalisation de la transaction.



Les actionnaires de Saipem et de Subsea7 détiendront ainsi chacun 50% du capital social. Les actionnaires de référence des deux groupes ont exprimé l'intention de voter en faveur de l'opération, dont la réalisation est prévue pour la deuxième moitié de 2026.





Valeurs associées SAIPEM 2,30 EUR MIL -0,90%