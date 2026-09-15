Saipem boucle la vente de ses parts dans Saudi Arabian Saipem Limited

A la suite de l'obtention de l'ensemble des autorisations réglementaires applicables, Saipem annonce avoir finalisé la vente de l'intégralité de sa participation dans Saudi Arabian Saipem Limited à ADES Saudi Limited Company, une filiale indirecte d'ADES Holding Company, une transaction qui avait été annoncée le 24 juin dernier.

Avec la finalisation de la transaction, la société italienne de services parapétroliers poursuit la mise en oeuvre de sa stratégie visant à concentrer son portefeuille sur les segments du forage offshore en eaux profondes et dans des environnements difficiles, caractérisés par une complexité et une valeur ajoutée plus élevées.

Saudi Arabian Saipem Limited opère dans le segment du forage offshore en eaux peu profondes et possède une flotte de trois plateformes autoélévatrices (Perro Negro 7, Perro Negro 8 et Perro Negro 10), ainsi que deux plateformes autoélévatrices louées (Perro Negro 11 et Perro Negro 13).

Saipem et ADES ont également conclu un accord de location qui permettra à Saipem de continuer à utiliser Perro Negro 10 dans le cadre de ses opérations en cours au Mexique, assurant ainsi une continuité opérationnelle complète et le respect de ses engagements contractuels envers ses clients.