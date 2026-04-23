Saint-Gobain: ventes en recul de 4,9% au 1T, pénalisées par les changes et la météo en Amérique du nord

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les ventes du spécialiste des matériaux de construction Saint-Gobain ont reculé de 4,9% à 11,14 milliards d'euros au premier trimestre, pénalisées par l'euro fort et par des conditions météorologiques extrêmes en début d'année en Europe et en Amérique du nord.

Le groupe français précise dans un communiqué jeudi que ses ventes, en recul de 2,3% exprimées en monnaies locales, ont connu un repli "moindre qu'attendu".

Il indique en outre avoir annoncé à ses clients "dès le mois de mars de nouvelles hausses de prix", en raison de coûts de l'énergie et des matières premières, "désormais attendus en inflation sur l'année" après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Saint-Gobain dit donc prévoir un écart entre ces coûts et ces prix de vente "légèrement positif sur l'année". Au premier trimestre, les prix étaient stables.

Dans le détail par géographie, ses activités ont été pénalisées par des conditions climatiques défavorables en Europe et en Amérique du Nord, comme il l'avait anticipé fin février lors de la publication de ses résultats annuels pour 2025.

Le groupe dit prévoir de réaliser une marge brute d'exploitation, indicateur de rentabilité, de plus de 15% en 2026, objectif déjà annoncé en février.

Il anticipe une amélioration progressive de son activité en Europe, une "poursuite du repli du marché au premier semestre" en 2026 en Amérique du nord, et une croissance dans le reste du monde, "tirée notamment par l'Inde, l'Asie du Sud-Est et le Mexique".

En 2025, l'entreprise qui emploie plus de 161.000 personnes dans 80 pays, avait réalisé 46,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pour un bénéfice net en hausse de 1,4% à 2,9 milliards d'euros.

Elle avait annoncé prévoir de verser un dividende de 2,30 euros par action (2,20 euros en 2024) au titre de 2025, sous réserve d'approbation lors de l'Assemblée générale du 4 juin prochain.