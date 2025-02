Saint-Gobain: va investir 40 ME dans l'usine d'Azuqueca information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce un investissement de 40 millions d'euros pour agrandir et décarboner son usine d'isolation située à Azuqueca, près de Madrid, en Espagne.



Cet investissement permettra de moderniser la ligne de production de laine de roche et d'installer un four électrique de dernière génération alimenté par des énergies fossiles.



L'usine d'Azuqueca sera la première du Groupe à avoir une ligne de production électrique de laine de roche. Les nouvelles installations seront opérationnelles au premier semestre 2026.





