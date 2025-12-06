Football-Les Bleus face au Sénégal pour leur entrée en lice au Mondial

Calendrier des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

La France affrontera le Sénégal le 16 juin prochain pour son premier match de la coupe du monde de football 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochains et sera organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 15h00 heure locale (21h00 heure française) à New York, selon un calendrier présenté samedi lors d'une cérémonie.

Les Bleus disputeront ensuite un autre match contre le barragiste, encore à définir entre la Bolivie, le Suriname et l'Irak - le 22 juin à 23h heure française à Philadelphie, puis affronteront la Norvège le 26 juin à 21h00 heure française à Boston.

(Reportage Gilles Guillaume, avec Vincent Daheron)