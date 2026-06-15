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Saint-Gobain va céder ses activités de distribution de produits sanitaire-chauffage en Scandinavie
information fournie par Boursorama avec AFP 15/06/2026 à 09:19

Le groupe français Saint-Gobain a annoncé lundi la signature d'un accord "définitif" pour la vente au groupe finlandais Kesko de ses activités de distribution de matériel de plomberie, d'équipements sanitaires et de chauffage en Suède, Norvège et au Danemark, pour 1,5 milliard d'euros.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Ces activités, "principalement sous la marque Dahl" que Saint-Gobain, spécialiste des matériaux de construction, avait acquise en 2004, ont dégagé un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros en 2025, avec 2.700 employés et 190 points de vente, a précisé Saint-Gobain dans un communiqué.

La transaction devrait être finalisée d'ici "début 2027, après obtention de l’autorisation des autorités de la concurrence", et après la consultation des instances représentatives du personnel, a ajouté l'entreprise française.

Cette cession "importante" s'inscrit dans la stratégie "visant à optimiser en permanence" le "profil d’activité de Saint-Gobain", a souligné le PDG du groupe français, Benoit Bazin, cité dans le communiqué.

Fin 2025, Saint-Gobain avait annoncé qu'il voulait procéder à une rotation d'actifs (cessions et acquisitions) représentant plus de 20% de son chiffre d'affaires d'ici 2030 afin de "continuer à renforcer croissance, rentabilité et création de valeur".

De son côté, l'acquéreur finlandais Kesko a relevé dans son propre communiqué qu'il réalisait ainsi la plus grosse "transaction de son histoire", censée lui permettre d'atteindre son objectif de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030 (12,5 milliards d'euros en 2025).

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