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Saint-Gobain signe un contrat d'électricité renouvelable au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 08:49
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Saint-Gobain a signé avec TotalEnergies un contrat d'achat d'électricité renouvelable portant sur 60 GWh par an pour alimenter ses sites industriels au Royaume-Uni. L'accord, qui entrera en vigueur en avril 2027 pour une durée de cinq ans, couvrira plus de 20% de la consommation annuelle d'électricité du groupe dans le pays.

Adossé à des certificats d'origine provenant d'actifs renouvelables locaux, ce contrat constitue une nouvelle étape dans la stratégie de décarbonation de Saint-Gobain. Le groupe, qui achetait déjà depuis 2016 des certificats couvrant l'intégralité de sa consommation électrique britannique, entend ainsi sécuriser une partie de son approvisionnement en électricité renouvelable sur le long terme.

A l'échelle mondiale, 70% de l'électricité consommée par Saint-Gobain était décarbonée en 2025, contre 39% en 2021. Le groupe a par ailleurs signé 25 contrats significatifs de fourniture d'électricité décarbonée dans 15 pays, dans le cadre de son objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

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