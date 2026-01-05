 Aller au contenu principal
Saint-Gobain se renforce en Indonésie dans les activités de mortiers
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 08:30

Le 30 décembre dernier, Saint-Gobain a formé une coentreprise avec une filiale d'Indocement Tunggal Prakarsa (un cimentier indonésien dont Heidelberg Materials possède 53% du capital), détenue à 60% par le Français et à 40% par son partenaire local. L'objectif de cette joint-venture est d'acquérir les activités de mortiers d'Indocement en Indonésie.

Ces dernières disposent de trois lignes de production sous la marque Tiga Ronda et devraient générer environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2025. Saint-Gobain précise qu'il s'agit d'une marque de référence qui viendra compléter parfaitement son activité existante de mortiers baptisée Cipta Mortar Utama (CMU), tant en termes de catégories de produits que de couverture géographique.

Saint-Gobain est présent en Indonésie depuis 1995 et y compte actuellement 14 lignes de production ainsi que 1300 collaborateurs. CMU est leader du marché dans le pays et dispose d'un large portefeuille de produits et d'un réseau de près de 30 000 points de vente. CMU tire aussi parti de la large présence dans le pays de Saint-Gobain sur l'ensemble de la chimie de la construction grâce à ses marques GCP, des adjuvants pour béton et additifs pour ciment, et FOSROC, des additifs pour ciment, revêtements de sol en résine et mortiers techniques. L'opération s'inscrit dans la stratégie de poursuite du renforcement du profil du groupe en ligne avec les objectifs du plan Lead & Grow.

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
87,5200 EUR Euronext Paris +0,57%
