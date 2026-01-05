Saint-Gobain se renforce en Indonésie dans les activités de mortiers
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 08:30
Ces dernières disposent de trois lignes de production sous la marque Tiga Ronda et devraient générer environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2025. Saint-Gobain précise qu'il s'agit d'une marque de référence qui viendra compléter parfaitement son activité existante de mortiers baptisée Cipta Mortar Utama (CMU), tant en termes de catégories de produits que de couverture géographique.
Saint-Gobain est présent en Indonésie depuis 1995 et y compte actuellement 14 lignes de production ainsi que 1300 collaborateurs. CMU est leader du marché dans le pays et dispose d'un large portefeuille de produits et d'un réseau de près de 30 000 points de vente. CMU tire aussi parti de la large présence dans le pays de Saint-Gobain sur l'ensemble de la chimie de la construction grâce à ses marques GCP, des adjuvants pour béton et additifs pour ciment, et FOSROC, des additifs pour ciment, revêtements de sol en résine et mortiers techniques. L'opération s'inscrit dans la stratégie de poursuite du renforcement du profil du groupe en ligne avec les objectifs du plan Lead & Grow.
Valeurs associées
|87,5200 EUR
|Euronext Paris
|+0,57%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
La société d'ophtalmologie Nicox annonce un renforcement de sa position financière, avec le remboursement de toute sa dette assortie de sûretés et l'extension de son horizon de trésorerie au-delà de 2027 grâce à un financement complémentaire sans sûretés. La société ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
Budget 2026 : le gouvernement veut réintroduire la taxe sur les grandes entreprises pour permettre le compromis
Le ministre de l'Économie veut "avancer vite" pour trouver un budget, alors que le texte revient jeudi devant la commission des finances. "Il faut que tout le monde contribue". Le gouvernement veut réintroduire la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer