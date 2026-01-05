Saint-Gobain renforce sa présence dans la chimie de la construction en Indonésie

Compagnie de Saint Gobain SA
SGOB.PA :
* RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LA CHIMIE DE LA CONSTRUCTION EN INDONÉSIE
* A FORMÉ LE 30 DÉCEMBRE 2025 UNE COENTREPRISE AVEC UNE FILIALE D’INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
* UNE COENTREPRISE POUR ACQUÉRIR LES ACTIVITÉS DE MORTIERS D’INDOCEMENT EN INDONÉSIE
Texte original [https://tinyurl.com/mv78m5s7] Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer