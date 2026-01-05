 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saint-Gobain renforce sa présence dans la chimie de la construction en Indonésie
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 08:10

Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LA CHIMIE DE LA CONSTRUCTION EN INDONÉSIE

* A FORMÉ LE 30 DÉCEMBRE 2025 UNE COENTREPRISE AVEC UNE FILIALE D’INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA

* UNE COENTREPRISE POUR ACQUÉRIR LES ACTIVITÉS DE MORTIERS D’INDOCEMENT EN INDONÉSIE

Texte original [https://tinyurl.com/mv78m5s7] Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
87,0200 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank