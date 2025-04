Saint Gobain : remonte combler le 'gap' des 87,72E information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Saint Gobain reprend 10% vers 88,4E et comble au passage le 'gap' des 87,72E du 3 avril.

Le titre pourrait venir chercher la résistance des 90,5E du 15 novembre et 9 décembre 2024, à condition de ne pas clôturer en-dessous des 83,7E, l'ex-plancher du 27/11/2024 au 3/1/2025.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 83,280 EUR Euronext Paris +8,78%