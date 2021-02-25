Saint-Gobain propose pour 2020 un dividende de 1,33€ par action
Reuters•25/02/2021 à 18:53
25 février (Reuters) - COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
SGOB.PA :
* RÉSULTATS 2020 ET ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE
* CASH FLOW LIBRE RECORD EN 2020
* RÉSULTAT NET COURANT RECORD AU S2 À 1 198 M€, EN HAUSSE DE +23,4%
* DIVIDENDE 2020 À 1,33€ PAR ACTION À VERSER INTÉGRALEMENT EN ESPÈCES
* CASH FLOW LIBRE RECORD DE 3 044 M€ EN 2020 (+64%) ET ENDETTEMENT NET RÉDUIT À 7,2 MDS€
* EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE À COMPTER DU 1ER JUILLET 2021
* FORTE CROISSANCE INTERNE DES VENTES DE +4,8% AU S2 AVEC UNE ACCÉLÉRATION AU T4 À +6,4%
* PROGRESSION DE 20 POINTS DE BASE DE LA MARGE D'EBITDA SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE À 11,6% ET DE 200 POINTS DE BASE AU S2
* EN 2021, LE GROUPE VISE UNE FORTE PROGRESSION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES, AVEC UNE PROGRESSION DE LA MARGE D'EXPLOITATION DE PLUS DE 100 POINTS DE BASE
* LE CASH FLOW LIBRE S'ACCROÎT DE +63,9% À UN NIVEAU RECORD DE 3 044 MILLIONS D'EUROS
* PRIORITÉS D'ACTIONS 2021: BAISSE DES COÛTS DANS LE CADRE DE MESURES ADDITIONNELLES D'ADAPTATION POST-CORONAVIRUS QUI DEVRAIENT GÉNÉRER 150 MILLIONS D'EUROS EN 2021
Texte original sur Eikon ID:nNDL4M9DST Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA
(Gdansk Newsroom)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|-0.74%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer