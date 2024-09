Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain:négociations exclusives pour céder PAM Building information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 18:31









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce ce soir être en 'négociations exclusives' afin de vendre sa filiale PAM Building, spécialisée dans les solutions d'évacuation sanitaire et pluviale, au fonds d'investissement Aldebaran, avec une participation minoritaire de Bpifrance.



PAM Building -qui possède deux usines, en France et au Royaume-Uni- emploie 400 personnes et a généré un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros en 2023.



Ce projet de cession permettrait à Saint-Gobain PAM de se concentrer sur son coeur de métier historique qui est la production et la fourniture d'infrastructures complètes de réseaux de transport et d'adduction d'eau.



La finalisation de la transaction devrait intervenir d'ici fin 2024.



Ce projet de cession s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan ' Grow & Impact '.





