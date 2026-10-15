Saint-Gobain met la main sur D.S. Brown Company aux Etats-Unis

Saint-Gobain annonce avoir signé un accord définitif pour acquérir D.S. Brown Company, une société américaine spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de solutions à forte valeur ajoutée pour les ponts, les aéroports et autres infrastructures de transport.

Basée dans l'Ohio, D.S. Brown propose des solutions comprenant des systèmes de joints de dilatation et d'appui pour les structures, ainsi que des solutions de préservation et d'imperméabilisation des chaussées. Avec un chiffre d'affaires attendu de 90 MUSD en 2026, elle emploie 235 personnes et exploite deux sites de production situés dans l'Ohio et au Texas.

Cette acquisition renforce la plateforme de chimie de la construction de Saint-Gobain en Amérique du Nord et accélère son développement sur le segment des infrastructures, soutenu par les besoins de modernisation des réseaux de transport existants et par des exigences accrues en matière de durabilité et de résilience.

L'opération permettra de générer d'importantes synergies commerciales et opérationnelles grâce aux possibilités de ventes croisées, à la prescription de solutions à forte valeur ajoutée et aux opportunités d'innovation. Elle s'appuiera sur la base de clients de Saint-Gobain pour étendre la présence de D.S. Brown.

La transaction, qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique "Lead & Grow" du groupe français de matériaux de construction, devrait être finalisée d'ici fin 2026, après l'obtention de l'autorisation des autorités américaines de la concurrence et la satisfaction d'autres conditions usuelles. Les modalités financières ne sont pas précisées.