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Saint-Gobain: Le chiffre d'affaires recule de 2,3% au 1er trimestre, objectifs 2026 confirmés
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 18:58

Le logo de Saint-Gobain au siège de la société à La Défense

Le logo de Saint-Gobain au siège de la société à La Défense

‌Saint-Gobain a fait ​état jeudi d'un chiffre d'affaires en recul ​de 2,3% au premier ​trimestre, à 11,1 ⁠milliards d'euros, le ‌groupe citant un repli moins important ​que ‌prévu.

Alors que l'activité ⁠du groupe français de matériaux de construction ⁠s'est ‌replié de 0,9% en ⁠Europe et ‌de 7,0% ⁠en Amériques, l'activité de ⁠la région ‌Asie-Pacifique sur le ​trimestre ‌s'est accrue de 7,0%.

Saint-Gobain a également confirmé ​ses objectifs, dont ⁠une marge d’Ebitda de plus de 15,0% en 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin ​Turpin)

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