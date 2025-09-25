Saint Gobain : la cassure des 91/90,5E préfigure un repli vers 83E
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 14:38
Difficile d'écarter le risque d'une glissade en direction des 83,6E, ex-'gap' du 11 avril, puis 83E (support oblique moyen terme) puis 79,8E ou 76,6E (plancher annuel du 9 avril).
Valeurs associées
|90,0200 EUR
|Euronext Paris
|-2,43%
