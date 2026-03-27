Saint Gobain : la cassure des 68E préfigurerait un repli vers 62E
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 09:33
Le test du palier des 66,5E semble imminent mais le principal support moyen terme se dessine vers 62E, il s'agit de l'ex-zénith de fin juillet 2023.
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