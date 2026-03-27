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Saint Gobain : la cassure des 68E préfigurerait un repli vers 62E
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 09:33

Saint Gobain plafonne sous l'ex-support long terme qui se situe vers 72,5E (testé en juin puis août 2024 et le 7 avril 2025) et retombe au contact du récent plancher des 68E du 20 mars.
Le test du palier des 66,5E semble imminent mais le principal support moyen terme se dessine vers 62E, il s'agit de l'ex-zénith de fin juillet 2023.

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